تايكوندو صيد أكتوبر يحقق نتائج متميزة فى بطولة كأس مصر للبومزا

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق تايكوندو صيد أكتوبر مراكز متقدمة فى بطولة كأس مصر للبومزا والتى اقيمت بالصالة المغطاه بجامعة حلوان والتى جاءت كالتالى :
- منافسات البراعم
توج يوسف مهاب بالميدالية الذهبية فردى وبالميدالية الفضية زوجى ، وفازت جميلة رانى بالميدالية الفضية فردى ، وحصدت كرمة سلام الميدالية الفضية زوجى
- منافسات الناشئين
احرز على حسين وفريدة عبد الله الميدالية الفضية زوجى
حققت لجين عبد الله وفريدة عبد الله وامنة يوسف الميدالية البرونزية ، فيما حصلت حبيبة مهاب وسارة علاء ومارية حازم على المركز السادس
- منافسات الكاديت
فاز حمزة هانى وسلمى عصام بالمركز السابع زوجى
- منافسات الجينيور
حصدت حبيبة ومايا عمرو ومريم علاء الميدالية البرونزية جماعى
- منافسات تحت 30سنة
حصلت جنى عصام الدين على المركز السادس فردى
واحرزت جنى عصام الدين ومريم موسى و حبيبة مجدى الميدالية البرونزية جماعى
الجهاز الفنى والادارى :
المدير الفنى وائل مهران،مدربين عبد الرحمن خطاب و سارة عمرو، مساعد مدرب جنى عصام، مدير ادارى صالة المنازلات دكتور محمد صوفى،مدير ادارى احمد على،علاج طبيعى دكتورة اميرة عماد،خدمات معاونة احمد عبد المحسن ومحمد رشاد.