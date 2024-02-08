ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة شباب بلوزداد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

ويلتقي الاهلي شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة لخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، جمعها الفريق من ثلاث مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في مبارتين، ويأتي خلف الاهلي نادي يانج أفريكانز التنزاني برصيد خمس نقاط، جمعها الفريق من خوض أربع مباريات.

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ويأتي فريق شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، جمعها من ثلاث مباريات، ويأتي ميدياما الغاني في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، جمعها الفريق من خوض أربع مباريات.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدفين لهدف وديًا في المباراة التي جمعت الفريقين قبل يومين، في إطار الاستعدادات لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد عشر بطولات آخرها العام الماضي على حساب الوداد المغربي.