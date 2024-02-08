إيقاف لاعب سيراميكا وتغريم مدرب الاتحاد.. عقوبات نصف النهائي كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا حقق الفوز على الاتحاد السكندري في قبل نهائي بطولة كأس الرابطة، بهدف دون رد، وتأهل للمباراة النهائية.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

-توقيع غرامة مالية على المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري طارق العشري، وقيمتها 20000 جنيه وذلك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي.

-إيقاف أحمد هاني حسيني إبراهيم لاعب فريق سيراميكا كليوباترا وذلك بسبب الطرد بعد منع فرصة محققة.

جدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا سيواجه فريق طلائع الجيش في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

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