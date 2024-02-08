شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر فيديو ضمن استعدادات الفريق المواجهة بلوزداد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك فيديو استعرض لقطات من مران الفريق اليوم ،الخميس، ضمن استعدادات المارد الأحمر للإرتباطات المقبلة ، ويظهر في الفيديو امام عاشور لاعب الفريق مُرتدياً "واقي رأس".
من ناحية أخرى ، قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي لـ الأهلي، إن الفحوصات الطبية التي أجراها خالد عبد الفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.وأكد رئيس الجهاز الطبي، أن خالد عبد الفتاح أجرى أشعة رنين أمس واستكمل اليوم باقي الفحوصات الطبية، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الإثنين الماضي على استاد السلام.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز