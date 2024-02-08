شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر فيديو ضمن استعدادات الفريق المواجهة بلوزداد بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك فيديو استعرض لقطات من مران الفريق اليوم ،الخميس، ضمن استعدادات المارد الأحمر للإرتباطات المقبلة ، ويظهر في الفيديو امام عاشور لاعب الفريق مُرتدياً "واقي رأس".

من ناحية أخرى ، قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي لـ الأهلي، إن الفحوصات ‏الطبية التي أجراها خالد عبد الفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم ‏ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.‏وأكد رئيس الجهاز الطبي، أن خالد عبد الفتاح أجرى أشعة رنين أمس واستكمل اليوم باقي ‏الفحوصات الطبية، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الإثنين ‏الماضي على استاد السلام.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام ‏بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين ‏خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي ‏تحضيراته ‏اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.‏