شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم السعيد: مسيرة الأسطورة البارالمبية فاطمة عمر تصلح فيلما سينمائيا مثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصف الإعلامى هيثم السعيد، مشوار الرباعة فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال البارالمبية المعتزلة مؤخرا، بانه يستحق أن يصنع منه فيلما سينمائيا مثيرا، ليستفاد الجميع من قصة حياتها الملهمة لكل الأجيال والمليئة بكل أنواع الإصرار والتحدى فى كيفية أن تكون بطلا.

ووجه هيثم السعيد عبر برنامجه على قناة الأهلى، حديثه لصناع السينما قائلا" يا سادة يا بتوع السينما والدراما أتفضلوا أمامكم قصة من الخيال لو تحولت إلى فيلم أو مسلسل على حلقات سيجتمع حوله الملايين لما سيرونه من قصة ملهمة في الكفاح والنجاح والوصول إلى الهدف مهما كانت العوائق، وسيحمل رسالة إلى الجميع بتحدى الإعاقة والتحول من شخص ربما افقده القدر شيئا ولكنه بعزيمته وإصراره تحول إلى شخص عظيم ومثل أعلى وقدوة للملايين .

أضاف السعيد ، فاطمة عمر رياضية من طراز رفيع وضعت مصر في حتة تانية، وتستحق أن تكون أعظم إمراة مصرية، لقد فعلت ما لم يستطع أي مخلوق آخر أن يفعله، بتحقيق 6 ميداليات أولمبية، في نفس الوقت ربة منزل وتراعى أولادها وأسرتها.

وأكمل، أتمنى أن يتم تكريم الأسطورة فاطمة عمر وتخليد مسيرتها العظيمة وصنع تمثال لها، وأنا أثق في ذلك تماما وسيحدث عاجلا أو آجلا ثقة في القيادة المصرية التي لا تبخل دائما في دعم الأبطال على كافة المستويات، مناشدا وزير الرياضة بالعمل على ذلك وتكريم البطلة التكريم المناسب لتاريخها.

من جانبها، قالت فاطمة عمر، أن ممارستها الرياضة، صنعت منها شخص آخر، موضحة :" حقيقة كنت شبه منعزلة عن المجتمع بسبب إعاقتي وكنت لا أريد أن يعرفنى أحد، ولكن بعد ما مارست رفع الأثقال وحققت العديد من الميداليات الأولمبية بدأت أشعر بالفخر والاعتزاز بنفسى.. لقد فعلت ما لم يفعله الأسوياء وكأنى أقول للناس بصولى بشكل تانى".

وكشفت سر نجاحها العظيم، قائلة" حبى للنجاح نفسه وضحيت بكل متع الحياة حولى من أجل النجاح، تفكيرى قبل المشاركة فى أي بطولة كان فقط من أجل تحقيق ميدالية ذهبية وليس الذهب فقط، ولكن أيضا تحطيم الأرقام القياسية التي كانت بمثابة لذة خاصة تشعرنى بكل المعانى الحلوة في الحياة وتزيدنى ثقة فى نفسى".

وقالت فاطمة عمر أن أولمبياد لندن 2012 من أهم المحطات في مسيرتها، مفسرة بعد أن نجحت في حصد الميدالية الذهبية عبر ثلاث محاولات، اللجنة المنظمة طلبت أن ألعب محاولة رابعة كنوع من الشو لإمتاع الجماهير المحتشدة في الصالة وبالفعل فعلت ذلك ورفعت حمل زيادة وحطمت الرقم القياسى العالمى المسجل أساسا بأسمى، مشيرة إلى ما حدث في تلك البطولة جعل نظرة البريطانيين لنا كرياضيين مصريين تختلف لدرجة أن بعض من في الصالة من مسئولين وجماهير رفعوا لى القبعات التي كانوا يرتدونها تقديرا لما قدمته والذى وصفوه بالإعجازى.

واختتمت، أن هناك أسباب كثيرة دفعتها للاعتزال رغم أنها كانت تتمنى الاستمرار لأطول فترة ممكنة فى تمثيل بلدها، رافضة الكشف عن تلك الأسباب ولكن معها جاءت كلمة النهاية لحلم جميل كانت تعيش فيها طالما رفعت علم مصر ويتردد النشيد الوطنى مع كل ميدالية تحصل عليها فى كل المحافل الدولية على رأسها الأولمبياد بعد مسيرة استمرت نحو 31 عامًا.

إنجازات الأسطورة الحية فاطمة عمر فى رفع الأثقال البارالمبى