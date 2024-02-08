شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد موعد كأس السوبر رجال وسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومي 25 و27 فبراير الجاري ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش و بتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد .

يذكر أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ا ياسر قمر قد أقام أول نسخة في كأس سوبر الكرة الطائرة العام الماضي، وتوج الأهلي بلقبي الرجال والسيدات.