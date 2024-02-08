شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات رابطة الأندية..تغريم طارق العشري وإيقاف لاعب سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الدور نصف نهائي للبطولة التي أوشكت على نهايتها وجاءت العقوبات كالتالي:

تغريم طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري 20 ألف جنيه لعدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيراميكا والاتحاد التي خسرها زعيم اثغر بهدف نظيف.

ايقاف أحمد هاني إبراهيم لاعب سيراميكا بسبب الطرد بعد منع فرصة محققة وبذلك سيغيب هاني عن مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في نهائي النسخة الجارية من كأس الرابطة.

وتأهل طلائع الجيش لمواجهة سيراميكا عقب الفوز على المصري بركلات الترجيح في نصف النهائي الآخر ، ويحمل سيراميكا لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة عقب فوزه في المباراة النهائية على المصري ، فيما فاز مودرن فيوتشر بلقب النسخة الأولى من المسابقة على حساب غزل المحلة.