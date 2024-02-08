نهائي كأس موسم الرياض .. تشكيل الهلال في مواجهة النصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة النصر التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة آرينا في نهائي كأس موسم الرياض الودي.





ويأتي تشكيل الهلال في المواجهة على النحو التالي :

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - مالكوم.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - ميشيل ديلجادو.

ويتسلح فريق الهلال بعودة النجوم الدوليين واكتمال صفوفه، كما يعتمد المدرب خورخي خيسوس على القوة الضاربة للفريق في مقدمتها النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش وثنائي الوسط روبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

موعد مباراة النصر والهلال اليوم

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضي علي سعيد الكعبي ومدحت شلبي.

كما ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.