بالصور.. تكرم رئيس اتحاد المصارعة على هامش بطولة الجمهورية للجامعات

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مسؤولو جامعة المنوفية على تكريم رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء محمد محمود، خلال حفل ختام منافسات بطولة الجمهورية للجامعات المصرية للمصارعة والتي استضافتها جامعه المنوفية.

ووجه مسؤولو جامعة المنوفية الشكر للاتحاد المصري للمصارعة برئاسة الواء محمد محمود على الجهد المبذول لرفع شان لعبة المصارعة.

وكان الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع والبيئة قد افتتح البطولة والتي شهدت مشاركة عددا كبيرا من لاعبي منتخبات مصر الوطنية.

و كشف الحكم الدولى معتز صادق مسئول المصارعه بجامعه المنوفية و مدير البطولة ان المنافسات شهدت مشاركة 116 لاعب مثلوا 23 جامعة مصرية، لافتا إلى أن جامعه المنوفية تحرص سنويا على إقامة بطولة المصارعة نظرا لتاريخ المصارعة المصرية العريق.

وحقق المراكز الاولى في البطولة كل من محمد سيد "التعليم العالى" ومحمد السعيد "جامعة طنطا" وادهم غريب و عبد الرحمن احمد ومحمود وليد وعماد أشرف"جامعة الإسكندرية" و عبد اللة سامح "جامعة عين شمس" و عمر عصام "جامعة العلمين" و فارس غالى "جامعة كفر الشيخ" و عمر رمضان "الاكاديمية العربية ".

IMG-20240208-WA0029

IMG-20240208-WA0028

IMG-20240208-WA0030

IMG-20240208-WA0027