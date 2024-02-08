شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر إعارة مهاجمه الغانى الصاعد صامويل أبوبونج للمصرية للإتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي إعارة الغاني صامويل أوبونج، لاعب الفريق الذي تم التعاقد معه مؤخراً لنادي المصرية للإتصالات من أجل اكتساب الخبرات والإحتكاك المناسب على أن يعود اللاعب بعد الإعارة وإكتساب الخبرات للأهلي.

وتعاقد الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية مع صامويل أوبونج لاعب «إم إس كي زيلينا»، ومواطنه ريندورف أدوم سارباه، لاعب نادي «شيتا»، لمدة أربعة مواسم ونصف.

جاء التعاقد في ضوء استراتيجية الأهلي للتنقيب عن المواهب الإفريقية مبكرًا، والاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهم مع الفريق الأول أو الاستثمار ماليًّا.

وكان الثنائي قد خضع لفترة معايشة في قطاع الناشئين بالنادي، ونالا إشادة كبيرة من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، حيث تم قيد اللاعبين تحت السن.