شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين فى مهمة استعادة التألق عبر بوابتى الإسماعيلي والبلدية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الانتقالات الشتوية الماضية ضم أندية الاسماعيلى وبلدية المحلة بعض اللاعبين التي لم تشارك في أنديتهم منذ فترة طويلة والابتعاد عن المباريات بشكل كبير رغم تألق الدائم مع أنديتهم.

حيث تعاقد فريق الاسماعيلى مع ثلاث لاعبين وهم هشام محمد قادما من بيراميدز وأحمد الشيح قادما من الاتحاد السكندرى و البروكينى إيريك تراورى قادما بيراميدز عقب انتهاء إعارته لنادى إنبى بينما ضم بلدية المحلة عبدالله جمعة قادما من الزمالك عقب فسخ تعاقده.

ويرغب الجهاز الفني لفريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال من عودة الثلاثى هشام محمد وأحمد الشيخ والبوركينى إيريك تراورى للتألق مرة أخرى ومساندة فريق الدراويش لاستعادة الانتصارات وتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

بينما يعمل أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة على استعادة عبد الله جمعة مستواه البدنى والفنى للاستعانة به في التشكيل الاساسى للفريق في المواجهات المقبلة ومساندة زملائة في تحقيق نتائج طيبة.

ونرصد لكم أرقام اللاعبين فى الموسم الاخير لهم مع أنديتهم :

1 ) هشام محمد

تواجد هشام محمد مع 6 أندية بالدورى المصرى الممتاز صاحب 34 عام أبرزهم النادى الاهلى حيث شارك فى 223 مباراة وتمكن من أحراز 12 هدف وصناعة 11 هدف.

2 ) أحمد الشيخ

خاض أحمد الشيخ رحلة احتراف خارجية فى أندية الدورى السعودى ثم لعب لأندية الدورى المصرى وتألق مع الأهلى ومصر المقاصة صاحب 31 عام شارك فى 189 مباراة وسجل 45 هدف وقام بصناعة 26 هدف.

3 ) البوركينى إيريك تراورى

ظهر البوركينى إيريك تراورى بأداء متواضع فى الفترة الأخيرة رغم التألق فى المواسم الماضية مع أندية بيراميدز ومصر المقاصة حيث شارك 236 مباراة وتسجيل 44 هدف وصناعة 26 هدف.

4 ) عبدالله جمعة

انتقل عبدالله جمعة الى فريق بلدية المحلة عقب رحيلة عن نادى الزمالك بعد فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء حيث شارك فى 211 مباريات وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع 11.