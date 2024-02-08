"اتحاد الرياضة للجميع" يوقع اتفاقية مع البنك السعودي الأول لرعاية ماراثون الرياض

الرياص - اسماء السيد - الرياض: أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، توقيع اتفاقية شراكة مع البنك السعودي الأول، ليكون "الشريك المقدم" لماراثون الرياض 2024 الذي ينظمه الاتحاد بعد غدٍ السبت 10 شباط (فبراير) بمدينة الرياض.

ووقع المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء بنت صالح الحصيني ورئيس إدارة التسويق وتجربة العميل بالبنك عمر باتياه، الاتفاقية في مقر الاتحاد بالرياض، التي تأتي امتدادًا لتعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في الأحداث والفعاليات الرياضية في المملكة. وأكدت شيماء الحصيني أنهم يتطلعون في الاتحاد من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في نجاح الحدث الرياضي المرتب في الرياض، ودعم مشاركة الجميع من مختلف الفئات في برامج وفعاليات الرياضات المجتمعية. فيما بين عمر باتياه أن توقيعهم للاتفاقية يأتي في إطار إيمانهم بدور الرياضات المجتمعية في تعزيز صحة المجتمعات. مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزامهم في البنك بأهمية الرياضة ودورها الرئيس في تحسين جودة الحياة للجميع. كما أنها تأتي بالتناغم مع أهداف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتحفيز شرائح المجتمع على ممارسة النشاطات البدنية ببرامج ومبادرات مبتكرة، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.

فعالية ماراثون الرياض

وتستضيف الرياض في 10 شباط (فبراير) فعالية ماراثون الرياض في نسخته الثالثة وهو ماراثون احترافي يُقام في المملكة العربية السعودية، وتم اعتماده من الاتحادين الآسيوي والدولي لألعاب القوى، كما يعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية من نوعها بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع حتى اليوم. وهو ما يمثل علامة فارقة في رحلة الاتحاد نحو تعزيز مزايا وفوائد ممارسة الرياضة والتمارين البدنية لكافة أفراد المجتمع داخل المملكة، إذ يأتي إطلاق ماراثون الرياض لهذا العام، بعد النجاح الذي حققه سباق ماراثون الرياض الدولي في النسخة السابقة بتواجد أكثر من 15000 مشارك من أكثر من 120 جنسية من مختلف دول العالم.