موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائى كأس أمم إفريقيا.. والقناة الناقلة المجانية

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقى منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في المباراة المقرر لها في العاشرة مساء الأحد المقبل على ملعب الحسن واتارا.

وفاز منتخب كوت ديفوار على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "الحسن واتارا"، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المُقامة حاليًا على الأراضي الإيفوارية.

بينما واصل منتخب نيجيريا مسيرته المميزة فى كأس أمم أفريقيا ونجح فى إقصاء جنوب أفريقيا من نصف النهائى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثامنة فى تاريخه.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورت المشفرة، كذلك تذاع على قناة الجزائرية الأرضية مجانا على النايل سات.