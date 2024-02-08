تنس طاولة إنبى.. نتائج مميزة للناشئين ببطولة الجمهورية "فردى"

ياسر رشاد - القاهرة - فرق الناشئين لتنس الطاولة بنادى إنبى ، حققت نتائج مميزة للغاية ، خلال منافسات بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات "فردى" ، التي أختتمت فعالياتها ، على صالة إتحاد الشرطة خلال الفترة من 30 يناير وحتى 4 فبراير 2024 ، تحت رعاية الإتحاد المصرى لتنس الطاولة .

وشارك «تنس طاولة إنبى» في منافسات بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات "فردى" بفرق تحت 11 و13 و15عامًا.

وقدم ناشئو تنس الطاولة أداءً مميزًا للغاية، ونجحوا في الظهور بشكل مميز طوال البطولة لينجح اللاعبين فى حصد مراكز مميزة وهم :-