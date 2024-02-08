شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يقود المران الأول له في مودرن فيوتشر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد تامر مصطفى المدير الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر المران الأول له مساء اليوم عقب تولية المهمة بشكل رسمي استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" والكونفدرالية الافريقية. وكان قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا لحسام حسن الذي تولى المسؤولية الفنية لمنتخب مصر الأول. وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الإتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة. وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي: علاء ميهوب - مدير كرة تامر مصطفى - المدير الفني رضا الفداوي - مدرب عام محمد صديق - مدرب دانيال خيمينيز - مدرب محمد يونس - مدرب حراس أحمد فتحي - مخطط أحمال أيمن فريد - طبيب الفريق كريم فهمي - محلل أداء

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