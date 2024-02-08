شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يُطالب الأهلى بالموافقة على عرض سيفاس التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلى السماح له بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي مازالت في بعض الدوريات الخارجية ومنها الدوري التركي .

وتلقى عبد القادر عرضاً رسمياً من نادي سيفاس سبور التركى للإنتقال له على سبيل الإعارة حيث يرغب النادي التركي ضم اللاعب، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية فى تركيا، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأكد مصدر في الأهلي أن سيفاس سبور التركى تقدم بعرض رسمى إلى الأهلى من أجل الحصول على خدمات أحمد عبد القادر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بندا يحق له شراء اللاعب بصفة نهائية.

وأوضح المصدر أن مسئولى الأهلى يرحبون بالموافقة على عرض سيفاس التركي خاصة بعد موافقة كولر على رحيل اللاعب، ويتفاوضون على القيمة المالية الخاصة بالصفقة، وقد يتم حسمها قبل غلق باب القيد في تركيا بتاريخ 9 فبراير الجاري.

يذكر أن سيفاس سبور يحتل المرتبة العاشرة في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة.

وخاض أحمد عبد القادر 7 مباريات مع الأهلي في كل المسابقات الرسمية هذا الموسم، بواقع 248 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وساهم في تمريرتين حاسمتين.