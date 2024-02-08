شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب : الإخلاص والعدالة طريق "التوأم" للنجاح مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسام حسن حقق حلم حياته بتولى القيادة الفنية لمنتخب مصر، وتنتظر الجماهير منه الكثير في تحقيق أحلامها وامانيها في حصد البطولات و لصعود لكأس العالم وتكوين منتخب مصري قوى يستعيد هيبته في القارة السمراء وعلى المستوى العالمى .

اختيار حسام حسن من أهم وافضل القرارات في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة ، لأنه منطقى ان يكون مكان الاساطير قيادة بلادها خاصة عندما يمتلكون المؤهلات للعمل في المكان الذى يختارون له ، وحسام حسن بعيدا عن كونه من اهم لاعبى مصر وافريقيا لسنوات طويلة ، فهو مدرب كفء حقق نجاحات كبيرة في الفرق التي تولى تدريبها ، وخبراته وشخصيته تجعل الرهان عليه كسبان خاصة وان المنتخب العمل فيه أسهل من الأندية ، حيث تتوفر الإمكانيات المالية والاختيارات كثيرة للاعبين في كل المراكز وتحتاج فقط رؤية وتركيز واجتهاد ونظام عمل واضح، وقبل كل ذلك عدالة في الاختيارات للاعبين بعيدا عن اى حسابات غير المستوى في الملعب .

واذا كان الكلام عن حسام حسن يعطى مؤشرات تفاؤل وأمل في طريق تصحيح المسار ، فوجود توأمه إبراهيم حسن في منصب مدير الكرة للمنتخب الوطنى اختيار ممتاز لان المنتخب الوطنى يحتاج نجما كبيرا في هذا المنصب لفرض النظام والضوابط على الجميع بعدالة ، وإبراهيم حسن لم يكن لاعب عادى كما يصور البعض ان وجود التوأم فقط سر تواجده في الأضواء لانه كان أفضل ظهير أيمن في تاريخ مصر لسنوات طويلة ، ومنصب مدير الكرة نجح فيه بشكل كبير خاصة في تجربتهم في نادى الزمالك والتي كانت في توقيت صعب واستطاع إعادة الانضباط لغرفة الملابس .

توليفة الجهاز الفني للمنتخب الوطنى ، بوجود حسام وإبراهيم حسن ومعهم البورسعيدى طارق سليمان نجم وسط المصرى السابق في منصب المدرب العام.. والاسماعيلاوى سعفان الصغير الحارس الدولى الأسبق مدربا لحراس المرمى ووليد بدر صاحب الخبرات الكبيرة في الزمالك وبيراميدز والمصرى في منصب المدير الإداري ،هي تشكيلة جيدة للخبرات يميزها انها الأكثر ثباتا واخلاصا مع بعضهم البعض ، بعيدا عن النفسيات والمؤمرات والكلام الذى دمر فرق ومنتخبات كثيرة ، وهذه المجموعة قادرة على تحقيق الكثير للكرة المصرية .

مطلوب من التوأم الاستمرار في ارتداء عباءة العدالة في التعامل مع جميع اللاعبين ، وعلى الجماهير التحلى بالهدوء و الصبر ، خاصة جمهور السوشيال ميديا التي لها أنياب قوية ، على الجميع الوقوف خلف منتخب مصر ودعمه مساندته حتى تتحقق الآمال والامنيات المنتظرة .