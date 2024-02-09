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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 8 / 2 / 2024 شهدت العديد من الأخبار التي نرصدها في سياق التقرير التالي:

خالد عبد الفتاح خارج حسابات الأهلى فى رحلة الجزائر لمواجهة بلوزداد

خرج خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر في مبباراة شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 فبراير الجاري في دوري أبطال أفريقيا. وقال مصدر في الأهلي أن اللاعب سيغيب عن مباراة بلوزداد بعد إصابته بجزع في أربطة القدم ‏وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.‏

أحمد عبد القادر يُطالب الأهلى بالموافقة على عرض سيفاس التركى