شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود للونش: هاترجع أقوى من الأول وماحدش حاسس بيك قدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد محمود، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، رسالة دعم لمحمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، بعد تعرض الأخير لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكتب محمد محمود عبر حسابه على إنستجرام: "هاترجع أقوى وأحسن من الأول يا حبيبي.. ماحدش حاسس بيك قدي ربنا يكون في عونك وبتمنالك من قلبي الشفا في أسرع وقت وانت قدها يا وحش".

يذكر أن محمد محمود قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، مرتين، وذلك خلال تواجده بالنادي الأهلي.

ويخضع محمود حمدى الونش إلى جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تعرضه للإصابة والتأكد من تشخصيها بقطع جزئى في الرباط الصليبى للركبة.

الونش تعرض للإصابة خلال تدريب الفريق السبت الماضى، وخضع لفحوصات طبية، وأشعة أثبتت الإصابة، والتي ستبعده عن الفريق الأبيض عدة أشهر يتم تحديدها بعد السفر الى المانيا للعلاج.

ومن المقرر أن يحدد الطبيب في ألمانيا موعد إجراء الجراحة للاعب محمود حمدى الونش، وكذلك فترة غيابه عن الملاعب، وفترة التأهيل حتى تمام شفائه وعودته للملاعب مرة أخرى.

ويطير الونش إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، للعرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر اللاعب لإجراء الجراحة في ألمانيا.