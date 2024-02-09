شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر جدول ترتيب البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بـ 32 ميدالية قبل الختام غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت مصر جدول ميداليات البطولة الأفريقية للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتى 10 فبراير الجاري، وذلك قبل اليوم الختامي غدًا، حيث حقق لاعبو المنتخب المصري 32 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 17 ميدالية ذهبية، و11 ميدالية فضية، و4 برونزيات.

وحصد اللاعب ياسر أسامة فضية وذهبية الكلين والنتر، وذهبية المجموع في وزن 102 كجم، كما حصل محمود حسني على ذهبية الخطف وفضيتين في الكلين والنتر والمجموع في وزن 102 كجم.

وحصلت نعمة سعيد على ثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 76 كجم، كما توجت سارة سمير بثلاث ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 81 كجم.

وتوجت أميرة عبد الرحمن بثلاث فضيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع في وزن 76 كجم، بينما أحرزت شمس أحمد برونزية الخطف في وزن 81 كجم.

وحقق كريم كحلة بطل رفع الأثقال ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع، بمنافسات وزن 89 كجم.

وأحرز عبد الرحمن يونس ثلاث ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 81 كجم، بينما حصل عبد الرحمن وحيد على ميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع، كما حصل على فضية الخطف بوزن 61 كجم.

وحقق اللاعب نور محمد زكي ميداليتين فضيتين في الكلين والنتر والمجموع، وبرونزية الخطف بوزن 61 كجم.

وتوجت اللاعبة نضال محمد بالميدالية الفضية في منافسات الخطف لوزن 49 كجم، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في الكلين والنتر والمجموع. وبينما حصل أحمد سعيد الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر لوزن 73 كجم.