شكرا لقرائتكم خبر عن 25 تصفية فى فئات القوارب الرباعى والزوجى والفرى بكأس مصر للتجديف فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الجمعة وعلي مدار يومي الجمعة والسبت، بطولة كأس مصر للتجديف في محافظة الإسماعيلية، وتم اليوم إجراء التصفيات المؤهلة للبطولة، وأقيمت 25 تصفية في فئات القوارب الرباعي والزوجي والفردي.

تضم لجنة التحكيم في البطولة، الحكم الدولي الكابتن أحمد حلمي غريب كرئيس للجنة التحكيم، و12 حكمًا آخرين وهم: الكابتن سامي محمود أبو العلا والكابتن رشا رضا والكابتن أروي حسني والكابتن بسام توفيق والكابتن عصام فتحي والكابتن سيد صالح والكابتن شريف الشافعي والكابتن عبير عزت السروي والكابتن محمد السعيد والكابتن محمد عطية والكابتن أحمد شعبان والكابتن وليد اللبان.

يشارك في البطولة حوالي 500 لاعب يمثلون 14 ناديًا للتجديف من جميع أنحاء الجمهورية، وتتضمن البطولة ما يقرب من 70 سباقًا مقسمة على يومين. وتم تخصيص اليوم الأول لسباقات البراعم والبرعمات تحت 14 و 16 سنة، والناشئين والناشئات تحت 19 سنة. في حين تم تخصيص اليوم الثاني لسباقات الفئات تحت 23 سنة والفئة العمومية.

تشمل السباقات في البطولة فئات الفردي والزوجي والرباعي والثماني، ويسعى اللاعبون لتحقيق أداء مميز والمنافسة على لقب وكأس البطولة.

يتولى تنظيم البطولة الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري، فيما يشرف على تنظيم البطولة اللواء محمد نور سالم، ويعاونه الاستاذ أحمد حلمي.

من المتوقع أن تشهد بطولة كأس مصر للتجديف منافسات قوية وتنافس شرس بين اللاعبين من مختلف الأندية، وسيتابع جمهور الرياضة هذا الحدث الرياضي بشغف على شواطئ الإسماعيلية.