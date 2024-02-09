شبانة: تصريحات أيمن عبدالعزيز صادمة والتنصل من المسئولية يوضح سبب الفشل في أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، ان تصريح أيمن عبدالعزيز مدرب المنتخب المصري السابق يؤكد أنه لا يصلح للتدريب وعليه اتخاذ مسار آخر، مشيرًا إلى أنه هذه التصريحات لا تصح مطلقا، وكان عليه تقدير حجم المسئولية في منتخب مصر.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "تصريحات أيمن عبدالعزيز عن مهند لاشين غريبة للغاية، ومعقول يخرج مدرب للإدلاء بتصريحات بانه لن يتعامل نفسيا مع اللاعبين، وهو تصريح صادم بالإضافة إلى أن كلامه الأغرب حول الـ10% تكتيك فقط".

وأضاف: "من أهم عمل المدربين هو القدرة على التعامل النفسي مع اللاعبين وحل جميع ازماتهم، وتصريح أيمن عبدالعزيز صادم بالنسبة لي، لأنه لاعب دولي سابق واحترف خارج مصر، وخاض عدة تجارب تدريبية، وتم تعيينه في منتخب مصر، والتنصل من المسئولية أمر صعب".

وأكمل: "تصريحات أيمن عبدالعزيز حول عدم تسديد مهند لاشين لركلة الجزاء يؤكد أن قرار اختياره خاطئ، وهو ما يوضح سبب الفشل في كأس أمم إفريقيا".

ووجه شبانة نصيحة لـ أيمن عبدالعزيز، قائلا: "عليك تغير طريقة تفكيرك، والأهم هو أنك تكون قريب من اللاعبين، إذا كنت تريد أن تستمر في عالم التدريب".