ليفاندوفسكي: تشافي يتعرض لضغوط كبيرة في برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أثار روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني الجدل بتصريحات حول تشافي بعد إعلانه الرحيل عن تدريب الفريق الكتالوني.

ويتعرض تشافي لانتقادات كبيرة من الجماهير في الفترة الماضية بسبب النتائج المخيبة على مدار الموسم الحالي، ما دفعه اعلان الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "سبورت": "كونك مدربًا أو لاعبًا في برشلونة فهذا يعني الكثير من الضغط، هذا أمر طبيعي، يمر النادي بوقت أصعب من ذي قبل ومع فريق يضم لاعبين صغار جدًا".

وأضاف "أطمح إلى اللعب في الكامب نو مرة أخرى، ملعب ساحر، وملعب سحري، ونعم بالطبع أريد اللعب هناك، لا يزال يتعين علينا الانتظار عشرة أشهر على ما أعتقد".

وواصل "أنا أفهم ما يعنيه كل هذا بالنسبة لـ تشافي، هو من برشلونة وقد كان لاعبًا والآن أصبح مدربًا، من وجهة نظر عاطفية الأمر صعب للغاية وأنا أفهمه تمامًا، ليس فقط بالنسبة له بل أيضًا لعائلته".

واختتم تصريحاته " هذا يتطلب منا التركيز على هذا الموسم لأنه لا يزال بإمكاننا الفوز مع تشافي، وليس فقط الفوز بالمباريات".