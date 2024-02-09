مجلس إدارة الزمالك يصدر قرارا بشأن مكافات اللاعبين والجهاز الفني

ياسر رشاد - القاهرة - على مسئوليه المدير الإداري

الجمعة 09/فبراير/2024 - 12:56 ص 2/9/2024 12:56:45 AM

أكد عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق من أجل الاتفاق على كافة الأمور الإدارية التى تخص الفريق.

وقال أبو العز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "تم الاتفاق مع مجلس الزمالك على صرف مكافآت الفوز خلال الفترة المقبلة في نفس الوقت للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي حتى لا يكون حساسية بين الجميع".

وأضاف: "أكد عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق من أجل الاتفاق على كافة الأمور الإدارية التى تخص الفريق مشيراأن مجلس الزمالك الحالي يعشق النادي بعيدا عن المناصب ويريد خدمة النادي وأعضاء الجمعية العمومية".

"راحه ٢٤ ساعه "

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الجمعة، بعد خوض مباراتين وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك خاض وديتين اليوم أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 على ملعب النادي، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.