الزمالك يلعب 3 مباريات ودية في ملعب "الهدف" قبل مواجهة الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء الإسماعيلي

الجمعة 09/فبراير/2024 - 01:00 ص 2/9/2024 1:00:30 AM

أكد عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن ملعب حلمي زامورا يحتاج إلى الصيانة خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو العز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "لم يكن هناك صيانة للملعب منذ 3 سنوات، وخلال الـ10 أيام المقبلة سنخوض التدريبات في ملعب الهدف وسيكون هناك شركة متخصصة لصيانة ملعب حلمي زامورا".

وأضاف: "سيكون هناك مباراتين وديتين مع أندية الدوري ومباراة أخرى مع فريق الناشئين قبل مواجهة الإسماعيلي".

وتابع: "شيكابالا وعبدالله السعيد في قمة التواضع والتعامل معهما في أفضل ما يكون".