"غرق في موجه الأزرق".. الهلال السعودي يفوز على النصر ويحصد لقب كأس موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباراة النصر والهلال السعودي، التي أقيمت اليوم الخميس، في إطار نهائي كأس موسم الرياض.
وفاز نادي الهلال بكأس موسم الرياض بعد التغلب النصر بنتيجة 2-0.
سجل هدف الهلال الأول، سافيتش في الدقيقة 17.
سجل هدف الهلال الثاني، سالم الدوسري في الدقيقة 30.
ووصل الزعيم إلى النهائي بعد الفوز على إنتر ميامي بنتيجة 4-3، بينما انتصر العالمي أمام النادي الأمريكي بنتيجة 6-0.
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