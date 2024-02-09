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"غرق في موجه الأزرق".. الهلال السعودي يفوز على النصر ويحصد لقب كأس موسم الرياض

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة النصر والهلال السعودي، التي أقيمت اليوم الخميس، في إطار نهائي كأس موسم الرياض.

وفاز نادي الهلال بكأس موسم الرياض بعد التغلب النصر بنتيجة 2-0.

سجل هدف الهلال الأول، سافيتش في الدقيقة 17.

سجل هدف الهلال الثاني، سالم الدوسري في الدقيقة 30.

ووصل الزعيم إلى النهائي بعد الفوز على إنتر ميامي بنتيجة 4-3، بينما انتصر العالمي أمام النادي الأمريكي بنتيجة 6-0.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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