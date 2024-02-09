"رحيل جديد في الشتاء".. الأهلي يعير صفقته الجديدة إلى المصرية للاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي بشأن إعارة "الوافد الجديد"، الغاني صامويل أوبونج، لفريق المصرية للاتصالات.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن أمير توفيق توصل لاتفاق مع نادي المصرية للاتصالات لإعارة اللاعب الغاني صاحب الـ18 عاما حتى نهاية الموسم.

وكان قد تعاقد الأهلي مع صامويل أوبونج لاعب "إم إس كي زيلينا"، بجانب ريندورف أدوم سارباه لاعب "شيتا" لمدة أربعة مواسم ونصف.

وخضع الثنائي لفترة معايشة مع قطاع ناشئي النادي الأهلي، في ضوء التنقيب عن المواهب في القارة الإفريقية والاستفادة منهم فنيا أو ماليا.

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