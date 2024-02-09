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الهلال يتسلم كأس موسم الرياض وسط احتفالات عارمة (فيديو وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تسلم نادي الهلال السعودي بقياد سالم الدوسري، كأس موسم الرياض وسط احتفالات عارمة.

وفاز نادي الهلال على نظيره النصر بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية على ملعب المملكة أرينا، بعد الفوز أمام إنتر مامي بالمباراة الأولى 4-3.

الجدير بالذكر أن المصارع "أندر تيكر" افتتح المباراة بدخول مفاجئ وسط الظلام واللقطات الاستعراضية الخاصة به.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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