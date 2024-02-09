فانتازي.. بورنموث ولوتون تاون "Double Gameweek" في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحديد موعد جديد لمباراة لوتون تاون وبورنموث المؤجلة من الجولة 17، بعد إلغائها بسبب إصابة لاعب لوتون بمشكلة في القلب خلال المباراة.

وتم تحديد موعد المباراة لتقام في الجولة 28، ويخوض الثنائي جولة مزدوجة (Double Gameweek)، حيث تقام المواجهة يوم الأربعاء 13 مارس.

ومن المتوقع أن يزداد الاهتمام بلاعبي الفريقين الأساسيين من قبل كل مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي، مثل إيليا أديبايو وسولانكي.

ويزور لوتون نظيره كريستال بالاس قبل السفر إلى بورنموث، الذي سيخوض مباراة على أرضه مع شيفيلد يونايتد مسبقًا.

ويعني هذا الإعلان أن فريق لوتون لديه الآن أسبوعان من الجولات المزدوجة، حيث يلعب فريق كينيلورث أيضًا مرتين في الجولة 25.

من هم أفضل لاعبي لوتون وبورنموث؟

على الرغم من أن فريق لوتون سيغيب عن الجولة 26، إلا أن التكلفة المنخفضة للاعبين الرئيسيين في لوتون تجعلهم خيارًا سهلاً للجلوس على مقاعد البدلاء.

والمهاجم إيليا أديبايو هو أفضل لاعب في لوتون منذ عودته إلى التشكيلة الأساسية في الجولة 15، حيث سجل سبعة أهداف في المباريات الثماني الماضية ليحقق 48 نقطة.

الظهير الجناح ألفي دوتي هو المدافع الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي خلال تلك الفترة برصيد 47 نقطة.

وفي الوقت نفسه، حقق لاعب خط الوسط روس باركلي 44 نقطة في تلك الفترة، بفضل ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

وتمنح مباريات بورنموث على أرضه الفرصة لدومينيك سولانكي للعودة إلى أفضل مستوياته بعد تسجيل هدف واحد فقط في آخر أربع مباريات.

سولانكي هو المهاجم الأكثر مبيعًا، حيث تم بيعه من قبل أكثر من 212 ألف مدرب فانتازي دوري إنجليزي، لكن جدول بورنموث المقبل يشير إلى أنه سيكون اختيارًا يتمتع بشعبية كبيرة بعد مرور الأسبوع الفارغ 26.

ويزور بورنموث نظيره بيرنلي في الجولة 27 مما يعني أنه بالإضافة إلى الجولة المزدوجة في الأسبوع 28، سيواجه سولانكي جميع الأندية الثلاثة الصاعدة.