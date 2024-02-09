لاعبات منتخب أيرلندا لكرة السلة يرفضن مصافحة فريق الكيان الصهيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رفضت لاعبات منتخب ايرلندا مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات قبل المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن مواجهات التصفيات المؤهلة إلى "يورو باسكت 2025".

وأكد موقع "Irishexaminer" أن الاتحاد الأيرلندي أبلغ نظيره الصهيوني رفض اللاعبات الوقوف أمامهم خلال التقديم كما هو متبع قبل بداية كل المباريات.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست" الأمريكية، أن هذا الموقف جاء بسبب الاعتداءات الصهيونية المستمرة على غزة.

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