"لا نتعلم من الأخطاء".. عدلي القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب طريقة اختيار المدربين

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي عبر قناة النادي، عن خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية، واختيارات الاتحاد للمدربين والمساعدين.

وقال عدلي القيعي: "منذ كأس العالم 2018 مرورا بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي نظمتها مصر وتحدث كوارث ولكن نحن لا نتعلم من الأخطاء".

وأضاف: "تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات عليه علامات استفهام كبيرة، تم تعيين مدرب لم يسبق له وأن تولى تدريب أي منتخب في تاريخه، فكان من الأولى أن يتم تعيين مساعدون يمتلكون الخبرة الكافية لمساعدته".

وواصل: "لكن هذا لم يحدث، وتم تعيين أشخاص لا يملكون الخبرة ولا غيرة على أسم مصر".

وأتم: "انشغال المشرف العام للمنتخب "حازم إمام" في أكثر من منصب مثل عضو مجلس اتحاد الكرة وعضو مجلس النواب ومحلل فني وقولنا من الذي سيحاسبه؟، محدش هيقدر يقول حاجة وعندما نتحدث تبدأ نغمة الأهلي والزمالك)".

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