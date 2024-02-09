شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش بمشاركة 4 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، منافسات دور الـ 16 ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وكان علي حسين على قد تغلب على البيروفي روي سواريز، في الدور التمهيدي بنتيحة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 17-15, 11-6, 11-8 .

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.

وجاءت مباريات المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

كريم عبد الجواد والإنجليزي جريجور باركر

يوسف إبراهيم والأمريكي أندري ديجولاس

يوسف سليمان والإنجليزي سايمون هيربرت

علي حسين والإنجليزي مروان الشوربجي