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انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش بمشاركة 4 مصريين

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، منافسات دور الـ 16 ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

 

وكان علي حسين على قد تغلب على البيروفي روي سواريز، في الدور التمهيدي بنتيحة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 17-15, 11-6, 11-8 .

 

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان. 

 

وجاءت مباريات المصريين في دور الـ 16 كالتالي: 

 

كريم عبد الجواد والإنجليزي جريجور باركر

 

يوسف إبراهيم والأمريكي أندري ديجولاس

 

يوسف سليمان والإنجليزي سايمون هيربرت

 

علي حسين والإنجليزي مروان الشوربجي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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