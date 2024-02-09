شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: الإدارة القانونية ستقوم بتسوية مستحقات فيتوريا.. وهناك تعاون كامل مع التوأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن تسوية مستحقات روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني مع الإدارة القانونية للاتحاد، مشيرًا إلى أنه لم يتم الحديث مطلقا حول اعتذار حازم إمام عن عدم الإشراف على منتخب مصر، ولم يتم مناقشة منصب المشرف العام مع حسام حسن.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "نقوم حاليا بالترتيب مع حسام حسن والجهاز الجديد، في ظل وجود ارتباطات قريبة خلال شهر مارس، وأيضا تصفيات كأس العالم في شهر يونيو، ويجب أن يتم مساندة ودعم الجهاز الفني من جانب جميع عناصر المنظومة الرياضية".

وأضاف: "مباريات شهر يونيو مهمة جدًا، وستكون نقلة هامة لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن دائم الحضور لاتحاد الكرة، وهناك تعاون كامل مع جميع الإداريين لتذليل كافة العقبات وترتيب معسكرات المنتخب، كما أنني متواصل معه، وأي أمور متاحة لتنظيم مباريات سوف يتم الموافقة عليها لكنه لن يحسم أى شىء إلا بعد الجلوس مع حسام حسن قريبًا".

وواصل عامر حسين: "لا نريد الدخول في دوامة جديدة بشأن تأخر انتهاء المسابقات المحلية، نفكر دائمًا في المستقبل، أي تأجيلات حاليًا سوف ترهقنا في الموسم المقبل، ولكن من الوارد تأجيل نهائي كأس مصر في حالة تعارضه مع معسكر منتخب مصر".

وأكمل: "سيكون هناك تنسيق بين حسام حسن وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة بشأن مستقبل كل البطولات المحلية وأيضا توسيع القاعدة، وعلاء نبيل لم يقدم أي مشروعات حتى الآن".

وزاد: "محمد يوسف كان سيتواجد ضمن الجهاز الفني حال التعاقد مع مدرب أجنبي، وهو يمتلك من الخبرات التي تجعله يتفهم القرار الصادر من اتحاد الكرة بشأن اختيار جهاز فني مصري، ولكنه في النهاية اعتذر من تلقاء نفسه بعد تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الأول".

وأضاف: "علاء نبيل سيكون مسئولا عن تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر، وأي أمور سيتقدم بها سوف يتم مناقشتها بشكل رسمي، واتحاد الكرة لن يمانع في أي تغييرات للأجهزة الفنية للمنتخبات حسب رؤيته، وحسام حسن له مطلق الحرية في اختيار الجهاز المعاون الذي سيعمل معه في المرحلة المقبلة".

وأتم: "الجدول المعلن بالدوري لكل الأندية، وأي تغييرات أسعى لمعالجتها سريعًا وتقليل الخسائر من أجل المصلحة العامة، وعدم بدء بطولة الدوري المصري فور الخروج من أمم إفريقيا بسبب وجود لاعبين أجانب في البطولة، كما أننا قمنا باعداد الجدول قبل البطولة وسوف تعود البطولة، وكان من الصعب إبلاغ الأندية بالعودة بشكل سريع، خصوصا أنهم حصلوا على راحة ثم بدءوا فترات إعداد، والدوري المغربي لم يتوقف بسبب عدم وجود لاعبين دوليين في المنتخب".