شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريات يشاركن فى ربع نهائي بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الرباعي المصري، نوران جوهر، روان العربي، هنا معتز، وندى عباس، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 6 إلى 10 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

نوران جوهر والإنجليزية جاسمين هوتون

هنا معتز وروان العربي

ندى عباس والكندية هولي نوتون

وشهدت البطولة مشاركة 9 لاعبات من مصر هن: نوران جوهر، منة حامد، فريدة محمد، هنا معتز، روان العربي، كنزي أيمن، ندى عباس، هيا علي، وندين شاهين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف العالمي للاعبات فى شهر فبراير، وواصلت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، هيمنتهما على صدارة التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الـ23 على التوالي والـ 233 في تاريخها، وذلك بعد تتويجها مؤخرًا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش.

وأشاد الاتحاد الدولي للاسكواش بالبطلة المصرية الصاعدة فيروز أبو الخير، وذلك بعدما تقدمت صاحبة الـ17 عاماً 9 مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي للسيدات الصادر صباح اليوم الإثنين، لتحتل التصنيف رقم 19 على العالم وتقتحم قائمة التوب 20.