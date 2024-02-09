شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فيتوريا وعد اتحاد الكرة بدراسة عرض فسخ التعاقد مع محاميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير نتائج اجتماع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب المنتخب الوطني السابق، مع وليد العطار عضو اتحاد الكرة، والتي دارت خلال الساعات الأخيرة.

وقال شوبير عبر برنامج "كان 2023": "انتهت جلسة التفاوض بوعد من فيتوريا بالرد على عرض اتحاد الكرة بعد عرضه على محاميه، وفيتوريا توجه إلى البرتغال".

ووجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى كل من هاجم النجم المصري محمد صلاح، قائد الفراعنة وليفربول الإنجليزي، بعد أزمة إصابته في أمم أفريقيا خلال مشاركته مع المنتخب وسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج.

وقال شوبير عبر برنامج "كان 2023": "محمد صلاح نجم فوق العادة، من يهاجمونه لهم الاحترام كلها وجهات نظر، معلومة لدي، محمد صلاح خارج المباراة المقبلة مع ليفربول وكل كن هاجمه عليه الاعتذار إليه".

وأضاف شوبير: "صلاح شايل المنتخب على كتفه بتوفيق من ربنا، وأتمنى يكون في عندنا أكثر من لاعب مثل محمد صلاح".