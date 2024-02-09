شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطالب لاعبى المصرى بغلق صفحة كأس الرابطة والتركيز على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش معسكر القاهرة، طالبهم خلالها بضرورة غلق صفحة كأس الرابطة والتركيز على الفوز في مباريات الدوري، لمصالحة جماهير بورسعيد بعد الخروج من الدور نصف النهائي.

ويستعد المصرى، لمباراة الجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة ، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل الموافق الثالث عشر من فبراير الجاري.

واستأنف، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته داخل معسكره بالكلية الحربية، لمواجهة فريق الجونة في الدورى، وذلك بعد الخروج مؤخراً من الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم أمام طلائع الجيش.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر الخميس الماضي.

كان المصري قد خاض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة أمام نظيره فريق طلائع الجيش وهي المباراة التي انتهت بفوز الطلائع بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.