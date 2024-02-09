اليوم.. منافسات قوية ببطولة كأس مصر للتجديف في الإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس مصر للتجديف والمقامة في بحيرة التمساح بمدينة الإسماعيلية وتستمر حتى غدا السبت، بمشاركة 500 لاعبا يمثلون 14 ناديًا من جميع أنحاء الجمهورية يشاركون في ما يقرب من 70 سباقًا مقسمة على يومين.

وتشمل السباقات في البطولة فئات الفردي والزوجي والرباعي والثماني، وتم تخصيص اليوم الأول لسباقات البراعم والبرعمات تحت 14 و 16 سنة، والناشئين والناشئات تحت 19 سنة، في حين تم تخصيص اليوم الثاني لسباقات الفئات تحت 23 سنة والفئة العمومية.

وأقيمت أمس الخميس، التصفيات المؤهلة للبطولة، حيث أقيمت 25 تصفية في فئات القوارب الرباعي والزوجي والفردي.

يذكر أن الأندية المشاركة في البطولة هي:

القناة الرياضي، هيئة قناة السويس ببورسعيد، هيئة قناة السويس ببورتوفيق، اتحاد الشرطة، المعادي واليخت، طلائع الأسطول، المصري، الكهرباء، اليخت المصري، البنك الأهلي، المقاولون العرب، المنصورة، الأقصر وأسوان.

