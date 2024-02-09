عامر حسين يتحدث عن أزمة الاهلي في كأس العالم للأندية 2025 وتأجيل نهائي كأس مصر

تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن إمكانية تأجيل مباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك، وأزمة الأحمر في كأس العالم للأندية 2025.

وتحدد موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك يوم 13 مارس المقبل.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية، بخصوص تضارب أمم إفريقيا 2025 مع كأس العالم للأندية: “تلك الأزمة تكررت من قبل مع النادي الاهلي، بعدم مشاركة لاعبي الأحمر الدوليين في مونديال الأندية لتواجدهم مع منتخب مصر”.

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وتابع: “و سيكون هناك مخاطبات رسمية لحل تلك الأزمة، مشيرًا إلى وجود أندية إفريقية متضررة، أيضًا مثل صنداونز الحنوب أفريقي”.

وأكمل: “الاهلي سيخطط لمونديال الأندية جيدًا، بضم لاعبين آخرين، لابد من إيجاد حلول لتلك الأزمة مبكرًا حال الإصرار على إقامة البطولتين في نفس التوقيت”.

وأكمل رئيس لجنة المسابقات: “الكاف يسمح بقيد 40 لاعبا، ولا يجوز عمل قيد استثنائي أو زيادة في القائمة، لصالح نادٍ واحد، ختى في حال مشاركة الاهلي بـ كأس العالم للأندية”.

واختتم: “من الوارد تأجيل بطولة كأس مصر بين الاهلي والزمالك حال تعارض موعد المباراة مع معسكر منتخب مصر”.