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حليمة عبد العظيم وعبد الحى يختتمون منافسات بطولة أفريقيا للأثقال

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القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الجمعة، منافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

 

وتشهد ختام البطولة ، خوض سمر حبشى وفاطمة صادق منافسات وزن 87 كجم و حليمة عبد العظيم +87 كجم  الحادية عشر صباحا . 

بينما يخوض رجب عبد الحى منافسات وزن 109 كجم و عبد الرحمن محمد +109 كجم فى الواحدة ظهرا . 

 

 وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال  مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

 

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

 

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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