شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة عبد العظيم وعبد الحى يختتمون منافسات بطولة أفريقيا للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الجمعة، منافسات بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

وتشهد ختام البطولة ، خوض سمر حبشى وفاطمة صادق منافسات وزن 87 كجم و حليمة عبد العظيم +87 كجم الحادية عشر صباحا .

بينما يخوض رجب عبد الحى منافسات وزن 109 كجم و عبد الرحمن محمد +109 كجم فى الواحدة ظهرا .

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.