شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة سبورتنج أمام تل درة السورى فى ربع نهائى دورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج نظيره تل درة السورى فى ربع نهائى دورة الألعاب السابعة للأندية العربية المقامة فى الشارقة بالإمارات.

ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، قبل أن يهزم بيبلوس اللبنانى وبعده أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة.

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهديرعوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.