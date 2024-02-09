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3 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة بتسبرج للاسكواش بأمريكا

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القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان، إلى الدور ربع النهائي ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

 

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

 

فوز يوسف سليمان على الانجليزي سايمون هربرت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-3, 11-3.

 

هزيمة علي حسين أمام الانجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-7.

 

فوز كريم عبد الجواد على الانجليزي جريجور باركر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 11-9.

 

فوز يوسف إبراهيم على الانجليزي أندريه ديجولاس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 9-11, 14-12, 8-11, 11-7.

 

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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