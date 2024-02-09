شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر وروان العربى تتأهلان إلى نصف نهائى بطولة ديترويت لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، نوران جوهر وروان العربي، إلى الدور نصف النهائي ببطولة ديترويت لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 6 إلى 10 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي:

فوز روان العربي على مواطنتها هنا معتز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-3, 16-14.

فوز نوران جوهر على الانجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-8, 11-2.

هزيمة ندى عباس أمام الكندية هولي نوتون بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 5-11, 13-11, 12-10.

وشهدت البطولة مشاركة 9 لاعبات من مصر هن: نوران جوهر، منة حامد، فريدة محمد، هنا معتز، روان العربي، كنزي أيمن، ندى عباس، هيا علي، وندين شاهين.