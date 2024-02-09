شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه موقف بيرسى تاو من رحلة الجزائر لمواجهة بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني للأهلي خلال الساعات المقبلة مصير الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق من السفر إلى الجزائر للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد .

ويترقب الجهاز الفني انضمام اللاعب لتدريبات الفريق عقب إنتهاء مشواره مع منتخب بلاده بأمم أفريقيا المققتمة حالياً بكوت ديفوار من أجل تحديد موقفه من رحلة الجزائر خاصة وأن هناك أًصوات في الجهاز الفني تُطالب بإراحة اللاعب من مباراة شباب بلوزداد بسبب حالة الإرهاق التي يعاني منها نتيجة المشاركة في أمم أفريقيا الحالية والتي ستخوض فيها جنوب أفريقيا مباراة قوية غداً ، السبت، أمام الكونغو لتحديد المركز الثالث والرابع.

ويبحث كولر مع معاونيه مصير بيرسي تاو من رحلة الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما حدد الجهاز الفني يوم 13 فبراير الجاري موعداً للسفر إلى الجزائر.