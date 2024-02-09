شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ماليك إيفونا يقود الأهلى للفوز على الزمالك فى قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، الجمعة، التاسع من فبراير، ذكرى مواجهة الأهلى والزمالك رقم 111 التى جرت أحداثها فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام موسم 2015-2016، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل الجابونى ماليك إيفونا هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 56 بعد مرتدة سريعة، وأضاف عمرو جمال الهدف الثانى للأحمر فى الدقيقة 89 بعد مرتدة قام بها رمضان صبحى قبل أن يمرر للبديل جمال.

ونال هدف إيفونا مهاجم الأهلى السابق إشادة كبيرة وقتها، بعدما انطلق فى وسط ملعب الزمالك وسط ثلاثى الأبيض ليمر بسرعته ويصل لمنطقة الجزاء ويراوغ ثم يسدد كرة قوية بيمناه سكنت شباك أحمد الشناوى، وثارت موجة من التعليقات الساخرة عبر السوشيال ميديا لمراوغة ماليك إيفونا دفاع الزمالك يمينًا ويسارًا، وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور بعد الهزيمة إقالة الجهاز الفنى للزمالك وقتها بقياجة أحمد حسام ميدو وحازم إمام، وتعيين محمد صلاح مديراً فنياً بشكل مؤقت.

مثّل الأهلى: شريف إكرامى وأحمد فتحى (محمد هانى ) وأحمد حجازى ورامى ربيعة وصبرى رحيل وعبد الله السعيد وحسام غالى وحسام عاشور ورمضان صبحى ومؤمن زكريا (صالح جمعة) وماليك ايفونا (عمرو جمال).

ومثّل الزمالك: أحمد الشناوى وعمر جابر وأحمد دويدار وعلى جبر وحمادة طلبة وإبراهيم عبدالخالق (حازم امام) وأحمد توفيق ومعروف يوسف وأيمن حفنى (شيكابالا) ومحمود كهربا (مصطفى فتحى) وباسم مرسى.

وانضم المهاجم الجابونى ماليك إيفونا للأهلى فى 24 يناير الماضى بشكل رسمى لصفوف نادى ناسيونال ماديرا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية البرتغالى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، قادما من صفوف نادى سانتا كلارا الذى يلعب بالدورى البرتغالى الأول.. وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى، ورحل على سبيل الإعارة إلى كونيا سبور التركى، قبل أن ينضم لصفوف سانتا كلارا البرتغالى وعاد للدوري المصري من بوابة نادى أسوان.