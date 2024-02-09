اتحاد الكرة يكشف تفاصيل المفاوضات مع هيرفي رينارد لتدريب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل مفاوضات الجبلاية مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب منتخب مصر.

وقال الكومي، ف يتصريحات عبر فضائية "صدى البلد"، إن مسئولي اتحاد الكرة كانوا يرغبون في التعاقد مع هيرفي رينارد، مدرب منتخب فرنسا للسيدات من أجل تولي القيادة الفنية للفراعنة، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وأضاف الكومي: "كان هدفنا خلال اجتماع اتحاد الكرة تعيين مدرب أجنبي يكون له مسيرة قارية قوية وحقق نتائج وألقابًا، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق مع مدرب بالمواصفات المطلوبة سيتم تعيين مدرب مصري".

وتابع: "الاسم الأقرب بحسب المواصفات التي وضعها اتحاد الكرة كان الفرنسي هيرفي رينارد، بسبب ما حققه مع المنتخبات الإفريقية إلا أنه لم يحدث اتصال مباشر معه من المسؤولين".

وأكمل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "البعض حاول من خارج اتحاد الكرة التواصل معه، وأعرب رينارد عن موافقته على تدريب منتخب مصر، إلا أن عقده مع منتخب فرنسا للسيدات ينتهي في أغسطس القادم، وبالتالي عرض فكرة تدريب مساعديه لمنتخب مصر على أن يتولى المسؤولية عقب نهاية أولمبياد باريس".

وواصل: "اتحاد الكرة رأى أن لدينا مدربين مصريين يستطيعون تدريب المنتخب، فلدينا على سبيل المثال حسام حسن وعلي ماهر وطارق مصطفى وخالد جلال وأيمن الرمادي".

واختتم إيهاب الكومي تصريحاته قائلًا: "قرار أعضاء الاتحاد المصري بالإجماع تعيين حسام حسن، فهو وإبراهيم من نجوم منتخب مصر وحققوا نتائج مرضية جدا مع الأندية وكان لهم تجربة أكثر من رائعة مع منتخب الأردن ووصلوا لملحق كأس العالم 2014".