روان العربي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ديترويت للإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - تأهلت روان العربي، لاعبة وادي دجلة، إلى الدور نصف النهائي لبطولة ديترويت لسيدات الإسكواش، اليوم الجمعة، بعد تغلبها على زميلتها بالفريق هنا معتز المصنفة الـ36 عالميًا.

وفازت روان بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-4) (11-3) (16-14)، لتحقق "العربي" ثاني انتصار لها في البطولة ديترويت، مستهدفة المنافسة على اللقب وتحقيق تقدم في التصنيف العالمي للإسكواش.

ومن المقرر أن تواجه روان العربي-المصنفة الـ10 عالميًا- في الدور نصف النهائي لبطولة ديترويت للإسكواش، نوران جوهر المصنفة الـ3 عالميًا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، لبطولة ديترويت لسيدات الإسكواش، خلال الفترة بين 6 إلى 10 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 82 ألف دولار.