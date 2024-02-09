"كيروش أراد رمضان".. ضياء السيد يكشف سبب استبدال محمد شريف في مباراة الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق، أنه صاحب اقتراح استبدال محمد شريف مهاجم منتخب مصر بعد نزوله، خلال مباراة الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال السيد عبر قناة أون تايم سبورتس: "خروج محمد شريف من مباراة الكاميرون في أمم أفريقيا 2021 بعد نزوله كان باقتراح مني بسبب قرب المباراة من ركلات الترجيح وقررنا نزول زيزو".

وأوضح: "وانت بتعمل تبديل في الوقت الإضافي لازم تكون حاطط في اعتبارك هذا، كيروش كان أراد خروج رمضان صبحي وبعد مشاورات مع الجهاز الفني قررنا نسيب رمضان ونطلع شريف".

وأضاف: "بالمناسبة بعد التأهل كيروش قاللي أول حاجة تعملها تواسي شريف في غرفة الملابس وتشرح له الأمر لأنه موقف مش حلو لأي لاعب".

واستبدل كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، محمد شريف، بعد مشاركته في أقل من 3 دقائق، وانتهى اللقاء الذي كان ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم، بفوز منتخب مصر بركلات الترجيح.

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