شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الكرة بنادي الزمالك على راحة من التدريبات اليوم، الجمعة، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الذي منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد خوض مباراتين وديتين أمس أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005 بالنادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها 19 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، خلال الساعات الماضية، فى إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، فى ظل استعداد الفريق لخوض عدة مباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى. وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة. مواعيد مباريات الزمالك القادمة مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجاري بملاقاة الإسماعيلي ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 19 فبراير الجاري.