شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة سبورتنج يهزمن تل درة السورى فى ربع نهائى دورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره تل درة السورى بنتيجة 3/0 فى ربع نهائى دورة الألعاب السابعة للأندية العربية المقامة فى الشارقة بالإمارات.

ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0، قبل أن يهزم بيبلوس اللبنانى وبعده أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة.

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.