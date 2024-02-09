شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمام ثنائى الأهلى للزمالك.. التوأم بداية عنقود الانتقالات الزمهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الانتقالات الشتوية الماضية نجاح نادى الزمالك فى التعاقد مع ثنائى صناع الألعاب أحمد حمدى وناصر ماهر أحد أبناء قطاع الناشئين فى النادى الأهلى واللعب بالقميص الأحمر لسنوات، ولم تكن واقعة انتقال ثنائى الأهلى إلى نادى الزمالك الأولى فى التاريخ، بل سبقهم العديد من رموز الكرة المصرية، وعلى رأسهم التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن.

ونرصد فى السطور التاية أبرز اللاعبين من أبناء النادى الأهلى الذين انتقلوا إلى نادى الزمالك..

شهد موسم الانتقالات سنة 1996 انتقال أيمن شوقى من النادى الأهلى إلى نادى الزمالك عقب مرور 11 سنة داخل القلعة الحمراء وذلك بسبب قناعة الجهاز الفني في ذلك التوقيت بقيادة الإنجليزي ألان هاريس.

رحل عن النادى الأهلى بسبب عدم الانضباط داخل الملعب موسم 1989 وانتقل لنادى الزمالك عقب قضاء أكثر من 8 سنوات داخل القلعة الحمراء.

استغنى النادى الأهلى عنهما لخلاف على مدة التعاقد بعد تألقهما مع القلعة الحمراء وانضم الثنائى للزمالك موسم 2000 ليقودان القلعة البيضاء بالتتويج بالبطولات المحلية والأفريقية.

انتقل إبراهيم سعيد من الأهلى إلى الزمالك موسم 2004 عقب قضاء 7 سنوات داخل النادى الأهلى، بسبب العرض المغرى من قبل مسئولي القلعة البيضاء في تلك التوقيت مما يقرب من مليون جنيه.

نجح مسئولو نادى الزمالك من ضم محمد عبد الجليل صانع ألعاب فريق الأهلى فى ذلك التوقيت موسم 1994 وذلك عقب استغناء القلعة الحمراء عنه بقرار تربوى.

أنتقل شريف أشرف مهاجم فريق الاهلى لفريق الناشئين الى نادى الزمالك موسم 2007 وذلك عقب فشل تجديد تعاقدة مع القلعة الحمراء بسبب عدم الاتفاق على مبلغ مالى جيد رغم انه هداف كل مراحل الناشئين التي مر بها

نجح مسئولو نادى الزمالك فى ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك عقب قضاء 8 سنوات مع المارد الأحمر.

تمكن مسئولو نادى الزمالك من ضم أحمد حمدى صانع العاب فريق الاهلى الأسبق في صفقة أنتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية عقب قضاء 14 سنة داخل القلعة الحمراء.